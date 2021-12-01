Останні дані про стрілянину в школі у США: 3 учнів загинули, 8 людей поранені

За останніми даними, через стрілянину 30 листопада 15-річного юнака троє однокласників загинули і поранень зазнали ще восьмеро людей, в тому числі учителів. Як повідомлялося, інцидент стався у середній школі в Оксфорді (за 65 км на північ від Детройта) в американському штаті Мічиган.

Підозрюваний, учень 10-го класу, був заарештований без спротиву після того, як здійснив від 15 до 20 пострілів з напівавтоматичного пістолета, повідомила поліція.

Загинули 16-річний хлопець та дівчата 14 та 17 років. Двох поранених прооперовано, стан шістьох стабільний.

Мотив стрільця невідомий. Підозрюваний, який, як вважають, діяв один, нічого не повідомив поліції і зажадав свого права на адвоката після того, як його батьки порадили йому не говорити, повідомила поліція.

У США, на тлі дебатів про контроль обігу зброї, було внесено кілька законодавчих змін, що регулюють продаж зброї та щодо забезпечення лікування психічних розладів для підлітків, які зазвичай є нападниками.