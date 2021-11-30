Стрілянина у школі в США: щонайменше 3 людини загинули, 6 – поранені

Щонайменше троє учнів загинули, ще шестеро людей, включаючи вчителя, були поранені внаслідок стрілянини в школі в американському штаті Мічиган, повідомляє влада США.

15-річного учня взяли під варту, вилучений напівавтоматичний пістолет, йдеться у заяві шерифа округу Окленд 30 листопада.

«Під час затримання ніякого опору не було, підозрюваний звернувся по захисника і не робив ніяких заяв щодо мотивів», – йдеться в повідомленні.

Стрілянина сталася в Оксфордській середній школі, приблизно за 55 кілометрів на північ від Детройта.

Поліція оперативно прибула на місце події близько 20:00 за київським часом, отримавши понад 100 викликів.