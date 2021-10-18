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Новини | Міжнародні

Стрілянина в університеті в США: одна людина загинула, понад 10 поранено

Стрілянина сталася на території студентського містечка

У Університеті Гремблінг у штаті Луїзіана 17 жовтня під час зустрічі випускників сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, понад десять зазнали поранень.

Стрілянина сталася на території студентського містечка. Речниця університету зазначила, що загибла людина не була студентом.

Особу нападника наразі не встановили. Через інцидент всі заходи, пов’язані з зустріччю випускників, а також заняття у понеділок скасували.

Інцидент стався менш, ніж за тиждень після того, як внаслідок іншої стрілянини у цьому ж університетському містечку загинула одна людина, інша отримала поранення.

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