Кількість вбивств у США торік збільшилася на 30% – ФБР

Число вбивств в Сполучених Штатах зросла приблизно на 30 відсотків в 2020 році в порівнянні з попереднім роком, що є найбільшим стрибком з початку ведення національного обліку в 1960 році.

Згідно з даними, опублікованими 27 вересня Федеральним бюро розслідувань (ФБР), кількість вбивств і ненавмисних вбивств збільшилася приблизно на 29,4 відсотка до 21 570, що на 4901 більше, ніж в 2019 році.

Цифри є найвищим показником з початку 1990-х років, коли кількість вбивств перевищувала 23 000 на рік на тлі злочинів, пов’язаних з наркотиками, та інших правопорушень.

За даними ФБР, більшість вбивств було скоєно із застосуванням вогнепальної зброї: 76 відсотків в 2020 році в порівнянні з 73 відсотками в 2019 році.

Експерти не розуміють, що стоїть за раптовим сплеском, можливі пояснення – економічні та соціальні труднощі під час пандемії COVID-19 і зростання продажів зброї. Іншими поясненнями є зміни в поліцейській діяльності, в тому числі скорочення присутності поліції у відповідь на критику, і низький моральний дух серед офіцерів після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Організації з моніторингу за обігом зброї кажуть, що цифри доводять, наскільки країні потрібен більш суворий контроль над продажем вогнепальної зброї.

Дані ФБР показали, що кількість насильницьких злочинів в 2020 році збільшилась на 5,6 відсотка в порівнянні з попереднім роком, в той час як кількість злочинів проти власності продовжила зниження майже за два десятиліття, скоротившись на 7,8 відсотка. Кількість грабежів і зґвалтувань знизилася на 9,3 відсотка і 12 відсотків відповідно.