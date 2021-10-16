Поліція Норвегії вже сумнівається, що нападник із луком був радикальним ісламістом

Поліція, яка розслідує напад із луком, внаслідок якого цього тижня в норвезькому місті Конґсберґ загинули п’ятеро людей, каже, що тепер сумнівається, що підозрюваний був мотивований ісламістською ідеологією, як запідозрили спочатку.

Інспектор поліції Томас Омгольт заявив журналістам 16 жовтня, що підозрюваний, ймовірно, не приймав іслам, як повідомили раніше.

За його словами, найімовірніше, до нападу призвела психічна хвороба підозрюваного.

37-річний громадянин Данії Еспен Андерсен Братен зізнався, що вбив п’ятьох людей, стріляючи в них стрілами з лука.

Норвезький суд постановив утримувати підозрюваного в медичному закладі протягом чотирьох тижнів, поки експерти оцінюють його психічне здоров’я.

Необхідна повна психіатрична оцінка, щоб визначити, чи може Братен нести юридичну відповідальність за свої дії. Якщо психіатри підтвердять, що він психічно хворий, його помістять до психіатричного закладу для лікування, а не до в’язниці.

Влада спочатку заявила, що напад був терористичним актом, але не виключала, що нападник міг мати психічні проблеми.

Поліція Норвегії повідомляла, що 37-річний громадянин Данії, підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей із лука, недавно прийняв іслам і потрапляв у поле зору правоохоронців через ознаки радикалізації.

Тим часом, влада Норвегії розпочинає незалежне розслідування дій поліції та органів безпеки після нападу.

Внутрішнє розвідувальне агентство Норвегії, відоме як PST, заявило 16 жовтня, що вирішило вдатися до такого кроку після консультації з національними і регіональними керівниками поліції.