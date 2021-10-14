Поліція Норвегії каже, що підозрюваний у нападі з луком був у полі зору правоохоронців

Поліція Норвегії повідомила, що 37-річний громадянин Данії, підозрюваний у вбивстві п’ятьох людей із лука, недавно прийняв іслам і потрапляв у поле зору правоохоронців через ознаки радикалізації.

«Раніше були побоювання у зв’язку з радикалізацією», – сказав представник поліції Уле Северуд.

Внаслідок нападу, що стався ввечері 13 жовтня у центрі норвезького міста Конґсберґ, були також поранені двоє людей.

Поліція нічого не повідомила про можливі мотиви нападника.

Кількість загиблих стала найбільшою з усіх нападів у Норвегії з 2011 року, коли ультраправий екстреміст Андерс Берінґ Брейвік убив 77 людей, більшість із яких – підлітки, у молодіжному таборі.

Слідчі вирішують, чи кваліфікувати нинішній напад як терористичний акт.

За словами адвоката підозрюваного, поліція допитує його, він співпрацює зі слідством.

Після нападу поліції Норвегії, яка зазвичай є беззбройною, наказали носити вогнепальну зброю.