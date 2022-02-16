У КМДА запевняють: діти – у безпеці, всі заклади освіти Києва мають місця для укриття в разі загрози

Усі заклади освіти Києва мають місця, які виконують функції укриття, а всі керівники закладів проінструктовані щодо дій під час надзвичайних ситуації, запевнив заступник голови КМДА з питань освіти і науки Валентин Мондриївський.

«Усі заклади освіти мають місця, які виконують функції укриття в разі надзвичайної ситуації. Найнадійнішим укриттям залишаються підземні станції метро, тому заклади освіти, які розташовані поруч, можуть використовувати їх, відповідний інструктаж проведено. Є чіткі вимоги до об’єктів укриття і вони всі виконані відповідно до норм», – зазначив Мондриївський.

Він також додав, що міські служби в разі потреби забезпечать всім необхідним дітей та викладачів.

«У колективах проведені наради та відповідний інструктаж», – повідомив заступник голови КМДА.

Сьогодні всі заклади освіти Києвапрацюють у звичайному режимі. На дистанційному навчанні – ті, де керівництво закладу так вирішило. На сьогодні на повній дистанційці перебувають 16 шкіл із 425 та 3 садочки з 580.