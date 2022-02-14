Кличко попросив «бізнес» допомогти Києву в умовах військової загрози з боку Росії

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу допомогти місту в умовах військової загрози з боку Росії.

«У цей критичний для української держави момент, коли ми об’єднуємо зусилля для оборони наших міст, оборони України від можливої широкомасштабної агресії Росії, я хотів би звернутися також і до представників українського та іноземного бізнесу. Сьогодні важлива ваша посильна допомога. І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації, і для кращого оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну. Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу», – сказав Кличко на брифінгу.

Він закликав всіх, хто хоче допомогти, звертатися в Департамент муніципальної безпеки столиці.

Кличко запевнив, що в столиці створена система управління територіальною обороною, місто працює у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими сил оборони та безпеки. За його словами, система життєзабезпечення Києва працює без збоїв.

«Міські служби отримали інструкції і працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру. Сьогодні головне завдання – стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у випадку військового нападу. Підкреслю: в цій ситуації ми діємо за чітким планом. Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це – комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші. Загалом йдеться про 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки», – розповів Кличко.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.