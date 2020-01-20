Новосад: рішення про допуск до навчання невакцинованих дітей ухвалюватимуть директори шкіл

За допуск до навчання невакцинованих дітей відповідатимуть директори шкіл. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявила міністр освіти та науки України Ганна Новосад.

«За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку», – зазначила вона.

За словами Новосад, її відомство напрацьовуватиме це рішення спільно з Міністерством охорони здоров’я.

Міністр додала, що МОН підготувала лист у регіони, в якому головам обласних рад пропонують посилити нагляд над тим, щоб діти були прищеплені.

У 2018 році в МОЗ заявляли, що невакциновані діти не можуть відвідувати дитячі садки та школи, окрім випадків, коли є медичні протипоказання до щеплення.