Шмигаль представив на Закарпатті нового голову ОДА

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив у Закарпатсткій області нового голову обласної державної адміністраці – ним став Олексій Петров.

Указ президента Володимира Зеленського про призначення Петрова був оприлюднений 22 квітня.

41-річний Олексій Петров з 2017 по 2019 рік очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України, потім – був начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

На питання від журналістів щодо того, чому обласну держадміністрацію доручили очолити колишньому очільнику управління СБУ, заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов назвав його людиною «ефективною у кризових умовах».

Попередника Петрова на посаді голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка Зеленський звільнив у грудні 2019 року.