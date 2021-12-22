Шмигаль очікує, що 2022-й стане роком приватизації та корпоратизації

Наступний рік має стати роком приватизації та корпоратизації, заявив прем’єр-міністр міністр Денис Шмигаль. Як передає урядовий портал, голова уряду поставив Міністерству економіки завдання активізувати наступного року реформи приватизації та корпоратизації державних активів.

«Торік ми розпочали процес малої приватизації. Цього року була розблокована велика приватизація. Наступного ж року ми маємо намір активізувати цю реформу. Закликаю дипломатичні установи також сприяти залученню інвесторів до відкритих аукціонів», — сказав Шмигаль.

Прем’єр також зауважив, що для призначення наглядових рад в межах корпоратизації підприємств наразі регулярно засідає Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Верховна Рада підтримала закон про розблокування великої приватизації 30 березня.

Велику приватизацію було призупинено законом від березня 2020 року, що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони.