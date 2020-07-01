Шмигаль заявив, що борги перед шахтарями погашено

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд повністю погасив борги перед шахтарями, які працюють на державних шахтах. Про це він розповів на засіданні Кабінету міністрів 1 липня.

«Ще минулої п’ятниці Міненергетики виплатило додаткові майже 340 мільйонів гривень шахтарям державних шахт. Це означає, що вперше за значний період у держави немає боргів перед шахтарями державних шахт. Майже 40 тисяч робітників отримали належну зарплату», – наголосив прем’єр.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що заборгованість з виплати заробітної плати гірникам державних шахт має бути погашена впродовж березня та квітня.