Шмигаль: на заході України серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди

На заході України серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди, повідомив прем’єр Денис Шмигаль під час наради з Офісом президента.

Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. За даними ОП, нині виявили 114 тисяч порушень при використанні додатку «Дій вдома».

Станом на ранок 17 серпня в Україні виявили 92 820 випадків COVID-19. Понад 48 тисяч людей уже вилікувалися. Померли – 2 089.