«Без проблем, звертайтеся до правоохоронців» – Шмигаль про інформацію щодо «завищених цін» на «Великому будівництві»

Проєкт «Велике будівництво», ініційований президентом України Володимиром Зеленським, – один із важливих і показових проєктів, які «розганяють» українську економіку, дають змогу в умовах світової кризи тримати нормальний рівень ВВП. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Він лише за 2 роки продемонстрував результат. Я буквально за 2 тижні 6 областей об’їхав. В усіх областях за цей рік збудовано значно більше, ніж за всі попередні роки і разом з минулим роком, коли ми дійсно в межах цієї програми теж зробили дуже багато. Тобто є і візуально сприйняття того, що ми дійсно будуємо і дороги, і мости, інфраструктуру, школи, садочки. Зараз включився проєкт «Велика реставрація». Ми будемо бачити об’єкти культурної спадщини, які будуть реставруватися і поставати в оновленому вигляді. Це найважливіший проєкт, який насправді дав нам змогу м’якше економічно пройти ось цей період коронакризи минулого року. Тому що це кошти, які увійшли як інвестиції в економіку, допомогли втриматися бізнесу, створили певний мультиплікатор, коли гроші через великі компанії підтримали малий і середній бізнес. І вважаю, що це дійсно один із важливих, показових проєктів нашої держави, які розганяють нашу економіку, дають нам змогу в умовах світової кризи тримати нормальний рівень ВВП. Ми очікуємо, що цього року буде зростання», – сказав Денис Шмигаль.

На повідомлення у ЗМІ стосовно «зведення доріг із переплатою від 10% до 40%» за програмою «Велике будівництво» прем’єр відповів так: «Стосовно маніпулятивних звинувачень, то у кого є дані – будь ласка, в правоохоронні органи, НАБУ, ДБР, зараз новоутворене Бюро економічної безпеки. Без проблем, звертайтеся! Ми з задоволенням надаємо повне сприяння зі сторони уряду всім правоохоронним органам для того, щоб порушень бюджетного законодавства, корупції, крадіжок в нашій країні не було».

Про те, що дороги за програмою «Велике будівництво» зводять із переплатою від 10% до 40%, повідомили у виданні «Новое время», пише канал «Прямий». У статті «Хороші дороги, але є питання. Як низька конкуренція, переплати і втрати на закупівлях скорочують ефект від «Великого будівництва» видання, зокрема, посилається на джерело «Наші гроші», яке провело власний аналіз того, як відбуваються процедури закупівлі послуг дорожніх підрядників у межах «Великого будівництва». «Висновок невтішний: переплата на тендерах «Укравтодору» становить від 10% до 40%. Причина – обмежене коло учасників торгів», – ідеться в статті.

«Окрема проблема «Великого будівництва» – бізнес субпідрядів. Ліга антитрасту веде аналіз того, як великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. – йдеться далі. – Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%, підрахували в організації».

За даними видання «Новое время», у серпні 2021-го уже залучений бюджет «Великого будівництва» становив 50,3 млрд грн: «Це і кошти держскарбниці, і залучені кредити. До кінця року обсяг фінансування зросте в два рази».

Проєкт «Велике будівництво» – масштабна розбудова якісної інфраструктури України, йдеться на сайті ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми.

Мова йде про дороги, школи, дитсадки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони. «Основне завдання проєкту в 2021 році – будівництво чи реконструкція 6,6 тисяч км доріг, 74 шкіл, 54 дитсадків, 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень та 340 медичних амбулаторій у сільській місцевості, 24 басейнів та 78 інших спортивних об’єктів та по всій країні. 2021 року до програми «Велике будівництво» долучаються 16 проєктів культурного напрямку та 10 об’єктів культурної спадщини. Усі вони будуть реконструйовані до кінця року».

Повністю інтерв’ю з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем дивіться у програмі «Суботнє інтерв’ю» 19 листопада у Youtube та читайте текстову версію на сайті.