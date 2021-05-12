«Схеми» зафіксували голову бюджетного комітету в ресторані у товаристві найбільшого підрядника «Великого будівництва»

Депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов’язаним з фірмою «Автомагістраль-Південь» – найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво». Депутата у товаристві бізнесмена зафіксувала знімальна група програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») у ресторані «Адріатік» ввечері 8 квітня, знімаючи розслідування про порушення вимог карантину представниками влади.

На кадрах журналістів видно, як депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану і з різницею у декілька секунд залишають заклад, закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.

У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що «Арістова не знає». Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що «не уявляє, хто такий пан Бойко».

Олександр Бойко – одеський бізнесмен, засновник компанії «Шляховик-97», що є найбільшим постачальником будівельних матеріалів і будівельної техніки для «Автомагістраль-Південь».

«Автомагістраль-Південь» із початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 мільярдів гривень, ще вісім мільярдів гривень – на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія – лідер серед усіх приватних підрядників державної програми «Велике будівництво», отримує близько третини усього фінансування, порахували журналісти видання «Наші гроші».

Сама компанія «Автомагістраль-Південь» оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, водночас видання «Наші гроші» називало її фактичним контролером саме Олександра Бойка. На початку березня стало відомо, що бізнесмен Олександр Бойко отримав від Антимонопольного комітету України дозвіл на концентрацію більше ніж 50% у статутному капіталі компанії «Автомагістраль-Південь». Сам він в інтерв’ю ЗМІ називав цю фірмою «нашою компанією».

«Від бюджетного комітету Верховної Ради у тому числі залежить фактичний розподіл коштів. Умовно, ти можеш перемогти на тендері, а тобі ці гроші на ремонт дороги по факту не розпишуть. Із протоколів засідань бюджетного комітету відомо, що його голова Юрій Арістов особисто неодноразово розглядав перерозподіл коштів «Укравтодору» на будівництво різних доріг, навіть попри незгоду Рахункової палати», – розповів журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, який систематично досліджує освоєння бюджетних коштів на проєкт реконструкції доріг «Велике будівництво».

Фірма «Автомагістраль-Південь» також є співзасновницею Національної асоціації дорожників України, а Олександр Бойко – її віцепрезидентом. У розслідуванні Bihus.Info також йшлося про те, що «Автомагістраль-Південь» закуповувала асфальтобетон для ремонтів доріг за суттєво завищеними цінами. При цьому, за словами очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова, агентство контролює ціни на асфальтобетон, і вони є виправданими.

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.

«За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – заявляв він у травні 2019 року. І анонсував, що працювати на країну далі усі будуть «за прозорими правилами».

Раніше «Схеми» повідомляли, що голова бюджетного комітету ВР зі «Слуги народу» Арістов неодноразово відвідував ресторан «Адріатік» під час локдауну.

Власник ресторану «Адріатік» Далібор Міленкович неодноразову присутність Арістова у закладі, який мав бути зачинений для відвідувачів на час локдауну пояснив так: «Кожний гість, який заходить до мене в ресторан стає моїм приятелем, я знаю кожного по імені. Те саме стосується Юрія Арістова, який вже протягом багатьох років є другом моєї родини, ми дружимо сім'ями давно. Він нещодавно заходив до мене, провідати після того, як я перехворів коронавірусом, щоб дізнатись, як мої справи».