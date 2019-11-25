У центрі Києва спаплюжили свастиками пам’ятник Шолом-Алейхему

У Києві на вулиці Рогнідинській 25 листопада невідомі вандали розмалювали свастиками пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Про це повідомив у фейсбуці політик Володимир Кацман.

«Буквально годину тому мирні парафіяни синагоги Бродського, які збиралися на ранкову молитву, виявили на вулиці Рогнідинській у центрі Києва ось таке фашистське знущання над пам'ятником Шолом-Алейхему», – написав Кацман.

Радіо Свобода намагається дізнатися в поліції Києва додаткові подробиці події.

Життя одного з основоположників художньої літератури мовою їдиш Шолом-Алейхема було тісно пов’язане з Україною – він народився в Переяславі (нині Київської області , а тоді Полтавської губернії) в 1859 році. Тривалий час жив у Києві, залишив місто після єврейських погромів 1905 року, згодом деякий час мешкав у Львові. Головні герої Шолом-Алейхема — бідні «маленькі люди», які, попри важке життя, оптимістично дивляться у майбутнє.