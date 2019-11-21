Дослідження: кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди

Кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди, йдеться в дослідженні базованої у Нью-Йорку Антидифамаційної ліги. В опитуванні взяли участь представники 14 європейських країн.

Згідно з дослідженням, серед цих держав найвищий рівень антисемітизму – у Польщі, де 48% населення має антисемітські погляди. У 2015 році цей показник був на рівні 37%. В Україні рівень антисемітизму зріс з 32% у 2016 році до 46% у 2019-му. Найменше антисемітизму зафіксували у Швеції (4%).

Уявлення про вплив євреїв на бізнес-світ поширене у Східній Європі. Зокрема, 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян вважають, що євреї мають занадто багато влади.

У Західній Європі існує думка, що євреї більш лояльні до Ізраїлю, ніж до своєї країни. Кількість людей з такою точкою зору коливається від 32% респондентів у Франції до 62% в Іспанії.

Близько половини німців та австрійців (42% і 44% відповідно) заявили, що іудеї говорять занадто багато про те, що сталося з ними під час Голокосту. У Швеції так вважають 15%, у Британії – 18%.

У 2018 році американський науковий центр Pew Research дослідив ставлення в різних країнах до низки національних меншин. В Україні не готові сприймати євреїв як співгромадян 5% респондентів. Це – найнижчий рівень в регіоні.