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21 листопада 2019, Київ 13:51
Новини | Міжнародні

Дослідження: кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди

Дослідження: 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян вважають, що євреї мають занадто багато влади

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Кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди, йдеться в дослідженні базованої у Нью-Йорку Антидифамаційної ліги. В опитуванні взяли участь представники 14 європейських країн.

Згідно з дослідженням, серед цих держав найвищий рівень антисемітизму – у Польщі, де 48% населення має антисемітські погляди. У 2015 році цей показник був на рівні 37%. В Україні рівень антисемітизму зріс з 32% у 2016 році до 46% у 2019-му. Найменше антисемітизму зафіксували у Швеції (4%).

Уявлення про вплив євреїв на бізнес-світ поширене у Східній Європі. Зокрема, 72% українців, 71% угорців, 56% поляків і 50% росіян вважають, що євреї мають занадто багато влади.

/**/ /**/ Йосиф Зісельс
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У Західній Європі існує думка, що євреї більш лояльні до Ізраїлю, ніж до своєї країни. Кількість людей з такою точкою зору коливається від 32% респондентів у Франції до 62% в Іспанії.

Близько половини німців та австрійців (42% і 44% відповідно) заявили, що іудеї говорять занадто багато про те, що сталося з ними під час Голокосту. У Швеції так вважають 15%, у Британії – 18%.

/**/ /**/ Моше Ревуен Асман: я бував у Західній Європі. Мені на вулиці, напевно, через єврейську зовнішність говорили неприємні слова
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