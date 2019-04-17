Головний рабин України розповів про рівень антисемітизму в країні

В Україні антисемітизм перебуває на нижчому рівні, ніж у Західній Європі, заявив головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман в ефірі Радіо Свобода.

«Я бував у Західній Європі. Мені на вулиці, напевно, через єврейську зовнішність говорили неприємні слова. Можливо, це були вихідці з різних мусульманських країн, однак це було не раз. Там рівень антисемітизму зараз дуже великий. І в Східній Європі. А в Україні, дякувати Богу, такого зараз немає», – сказав Асман.

Він зазначив, що в першому турі виборів президента України найбільше голосів набрав Володимир Зеленський, який має єврейське коріння. Крім того, євреєм є прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Якщо народ вірить, якщо народ віддає свої голоси… Ця країна навпаки демократична. Дай Бог, щоб євреї дійсно гідно робили свою справу. І завдання єврейського народу, як і всіх громадян України, докидати свою лепту в загальну справу», – зазначив рабин.

У 2018 році американський науковий центр Pew Research дослідив ставлення в різних країнах до низки національних меншин. В Україні не готові сприймати євреїв як співгромадян 5% респондентів. Це – найнижчий рівень в регіоні.