Головний рабин України: сподіваюся, що питання із НАБУ буде вирішене

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман в ефірі Радіо Свобода висловив сподівання, що «питання» із Національним антикорупційним бюро України буде вирішене.

Наприкінці жовтня 2018 року Єврейська релігійна громада Києва звинуватила НАБУ в стеженні за приміщенням центральної синагоги в столиці.

«Знаєте, ми це питання… Воно вирішується. Я думаю, скоро воно вирішиться повністю. Я сподіваюся, що там було непорозуміння і все вирішиться добре. Давайте трохи почекаємо… Це було НАБУ. Єдине, я сподіваюся, що скоро ми дізнаємося всі подробиці», – сказав Моше Реувен Асман в ефірі програми «Ваша свобода».

Він розповів, що зустрічався з директором НАБУ Артемом Ситником.

«Я сподіваюся, що ми зрозуміли одне одного… Мені здається, що НАБУ – це той орган, який створений правильно, щоб боротися з корупцією, тому я дуже сподіваюся, що він буде боротися з корупцією, а не з чимось іншим», – заявив рабин.

В Асмана запитали, чи є в нього інформація, що стеження проводили за високопосадовцями, які відвідують синагогу.

«Ви знаєте, я не хочу зараз про це говорити. Те, що я знаю. Були допущені певні не зовсім правильні дії. Я їх озвучив і дав інформацію, яку я знаю. Я сподіваюся, що НАБУ піде правильним слідом, а не хибним», – відповів рабин.

1 листопада 2018 року директор НАБУ Артем Ситник стверджував, що співробітники бюро не прослуховували приміщення центральної синагоги Києва та не проводили слідчих чи оперативно-розшукових дій стосовно її рабина.

15 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що встановило осіб, які стежили за будівлею центральної синагоги Києва, і що «особи, яких ЗМІ назвали «агентами НАБУ», виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу».