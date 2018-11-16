Головний рабин України наполягає: за синагогою в Києві стежили співробітники НАБУ

Головний рабин України Моше Реувен Асман підтвердив свої попередні заяви, що за будівлею центральної синагоги Києва стежили співробітники Національного антикорупційного бюро України, а не «іншого правоохоронного органу», як стверджують у НАБУ.

«Ми уважно перевірили інформацію, фото та відеозаписи, опубліковані в інтернеті. В рамках проведення перевірки, в тому числі за технічної допомоги наших ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнавання осіб та образів новітньої системи Anyvision, встановлено, що представлені фото з вірогідністю 99,97% відповідають таким громадянам», – написав рабин у Facebook і додав прізвища двох людей, які, згідно з їхніми деклараціями, отримали від НАБУ по 336 тисяч 115 гривень за 2017 рік.

Національне антикорупційне бюро України заявило 15 листопада, що встановило осіб, які стежили за будівлею центральної синагоги Києва, і що «особи, яких ЗМІ назвали «агентами НАБУ», виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу».

Національне антикорупційне бюро України твердить, що не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва та не проводило слідчих чи оперативно-розшукових дій стосовно її рабина. Про це заявив 1 листопада у коментарі Радіо Свобода голова НАБУ Артем Ситник.

Єврейська релігійна громада Києва наприкінці жовтня оприлюднила заяву, в якій звинуватила «осіб, що мають безпосередній стосунок до Національного антикорупційного бюро України», у стеженні за приміщенням центральної синагоги Києва.

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман, чий підпис стоїть під заявою, закликав правоохоронні органи надати юридичну оцінку цим діям та провести розслідування. Також він звернувся до міжнародних організацій, дипломатів і єврейських общин світу із закликом взяти розслідування перерахованих тверджень «під особистий контроль».

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