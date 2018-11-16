У НАБУ заперечили заяву рабина про стеження за синагогою – агентство

У Національному антикорупційному бюро України заперечили заяву головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана про те, що за центральною синагогою в Києві таки стежили працівники цього органу.

Як заявили у прес-службі НАБУ агентству «Інтерфакс-Україна», «співробітників, чиї прізвища було озвучено рабином, на оприлюдненому відео не зафіксовано, жодних дій стосовно синагоги або єврейської громади ці співробітники не здійснювали».

У НАБУ також повторили, що люди, зафіксовані на відеозапису стеження за синагогою, – співробітники «іншого правоохоронного органу».

На сайті НАБУ та в її соцмережах цієї заяви на цей час немає.

15 листопада головний рабин України Моше Раувен Асман заперечив заяву НАБУ про те, що стеження за єврейською громадою здійснювали не працівники цього бюро. Як написав він у фейсбуці, з використанням технічної допомоги ізраїльських колег і застосування найновішої системи розпізнавання облич було встановлено, що на відеозапису «з імовірністю 99,97%» були зафіксовані двоє громадян, які, відповідно до поданих ними до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацій, є працівниками НАБУ.

«Вказана ситуація вже взята на контроль на найвищому національному і міжнародному рівні», – заявив також рабин.

Раніше 15 листопада НАБУ знову заперечило заяву Моше Реувена Асмана про стеження з боку цього органу. «Бюро вивчило відеозапис, оприлюднений в мережі інтернету, і встановило, хто саме зафіксований на ньому. Особи, яких ЗМІ назвали «агентами НАБУ», виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи», – заявили в НАБУ.

13 листопада в інтернеті був опублікований відеозапис із зображенням, як стверджувалося, «агентів НАБУ», яких «викрили на незаконному стеження за єврейською громадою України». Прямих підтверджень автентичності цього відео не було.

Іще 31 жовтня НАБУ заперечило заяву головного рабина України про те, що у виявленому службою безпеки Єврейської громади Києва спостереженні за нею брали участь особи, причетні до цього агентства. У НАБУ наголосили, що «жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало».

30 жовтня Моше Реувен Асман заявив, що в жовтні служба безпеки Єврейської релігійної громади Києва виявила осіб, які «професійно здійснювали приховане спостереження за приміщенням центральної синагоги міста Києва та її вірянами». «З власних компетентних джерел отримана інформація про ідентифікацію деяких осіб, які брали участь у незаконному спостереженні, а саме осіб, що мають безпосередній стосунок до Національного антикорупційного бюро України», – заявив головний рабин, але згаданих ним джерел не назвав.

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