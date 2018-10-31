Єврейська громада звинувачує НАБУ в стеженні, в Бюро заперечують

Єврейська релігійна громада Києва оприлюднила заяву, в якій звинуватила «осіб, що мають безпосереднє відношення до Національного антикорупційного бюро України» в стеженні за приміщенням Центральної синагоги Києва.

Як стверджують в общині, служба безпеки громади виявила приховане спостереження за приміщенням, транспортні засоби, які для цього використовувались, а потім знайшла пристрої «для зняття інформації» в приміщеннях духовної споруди.

Пов’язуючи ці знахідки із працівниками НАБУ, представники общини послались на власні джерела. Крім того, в заяві згадуються «висловлювання високопосадовця правоохоронного органу вищого рівня, що принижують честь і гідність єврейського народу і вірян», які НАБУ записало під час негласних слідчих дій, а потім оприлюднило.

Ім’я високопосадовця в заяві не озвучили. Однак, на думку представників єврейської общини, свідоме розсекречення таких висловлювань також є проявом антисемітизму.

Головний Рабин України та Києва Моше Реувен Асман, чий підпис стоїть під заявою, закликав правоохоронні органи надати юридичну оцінку цим діям та провести розслідування. Також він звернувся до міжнародних організацій, дипломатів і єврейських общин світу із закликом взяти розслідування перелічених тверджень «під особистий контроль».

Зі свого боку Антикорупційне бюро стверджує, що звинувачення Єврейської громади не мають підґрунтя.

«Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної Синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало», – заявили в прес-службі антикорупційного органу.

У своїй заяві НАБУ підкреслює, що розслідує діяльність вищих посадових осіб незалежно від їхньої приналежності до релігійних громад, і відкидає звинувачення в упередженості.

«Повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина є основними принципами діяльності Національного бюро, у якому немає місця жодним проявам ксенофобії, національної чи релігійної нетерпимості та ворожнечі», – йдеться в заяві.