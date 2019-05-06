Київський єврейський форум: досвід України у боротьбі з антисемітизмом важливий для всіх

Державні і громадські діячі та лідери єврейських громад з України, Ізраїлю, США і країн Євросоюзу обговорюють цими днями (6–7 травня) у рамках Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) проблеми єврейських спільнот України та світу. Київ уперше приймає міжнародний єврейський «круглий стіл», який організувала Єврейська конфедерація України за підтримки низки міжнародних організацій. Серед проблем, які обговорюють учасники форуму – сплеск антисемітизму у країнах Заходу та зміцнення міжнародного альянсу на підтримку Ізраїлю, досвід України у боротьбі з ксенофобією та антисемітизмом, збереження єврейської культурної спадщини тощо.

У ті ранкові години понеділка, коли у Києві розпочав роботу міжнародний Єврейський форум, світові ЗМІ повідомили про досягнення перемир’я між Ізраїлем та ісламістським угрупованням «Хамас». Як зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін, в Україні вітають досягнення перемир’я, при цьому українці засуджують «масовані ракетні обстріли», що їх «зазнали населені пункти півдня Ізраїлю зі Смуги Гази». Про це також ідеться в офіційній заяві МЗС.

Атаки на Ізраїль є частиною політики антисемітизму, що її окремі країни сповідують на державному рівні, зауважив президент Світового єврейського конгресу Рональд Лауден. Тож, на його думку, на порядку денному – створити потужний міжнародний альянс на підтримку народу Ізраїлю, й «оголосити бій» проявам антисемітизму, сплеск якого фіксують у багатьох країнах світу.

Про важливість долати стереотипи щодо єврейського народу та боротися з антисемітизмом говорив спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр.

Щодо України, то тут склалась специфічна ситуація: «унікальним є те, що в Україні обрали президента єврейського походження, і прем’єр-міністр України є євреєм також», зазначив Карр.

Антисемітизм у світі та в Україні

За даними міжнародних аналітиків, у 2018 році у багатьох країнах світу збільшилась кількість злочинів, скоєних на ґрунті ксенофобії та антисемітизму, та випадків побутового антисемітизму. Щодо України, то, згідно з дослідженнями експертів Конгресу національних громад, минулого року не зафіксували випадків насильства на антисемітському ґрунті, а Об’єднана єврейська грмада України, у свою чергу, повідомляла про зростання антисемітизму в українському суспільстві.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у своєму виступі на Форумі повідомив: в Україні «найнижчий в Європі» рівень антисемітизму. За останні роки у країні не було «помітних кримінальних інцидентів на ґрунті антисемітизму», зазначив Луценко, і додав: це є результатом роботи правоохоронних органів, які проводять профілактичні заходи, або ж «швидко розкривають такі злочини».

Голова адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров радить не перебільшувати рівня ксенофобії та антисемітизму в Україні. Право-радикальні політичні сили, яким притаманні ксенофобські заяви, не відіграють серйозної ролі у політичному житті держави, наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода.

Праві радикали перебувають на маргінезі, вони небезпечні не на політичному, а на вуличному рівні

«Праві радикали перебувають на маргінезі, вони небезпечні не на політичному, а на вуличному рівні. Я би взагалі не перебільшував проблеми антисемітизму – мене набагато більше турбує, наприклад, ставлення правих до ромів. До того ж, євреї в Україні – це сильна спільнота», – переконаний Захаров.

Як долати антисемітизм: ініціативи учасників форуму

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода народний депутат України, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський, у рамках Kyiv Jewish Forum працює міжпарламентська конференція з питань боротьби з антисемітизмом. Україна вперше приймає конференцію подібного рівня, серед учасників якої – депутати парламентів більш як 15 держав-членів Євросоюзу, а також Ізраїлю, Грузії та Фінляндії, каже Логвинський.

Наша мета – показати, що робить Україна для боротьби з ксенофобією та антисемітизмом, як у нас працюють механізми захисту прав людини

«Наша мета – показати, що робить Україна для боротьби з ксенофобією та антисемітизмом, як у нас працюють механізми захисту прав людини, з якими проблемами у цій царині ми стикаємось та якої підтримки чи допомоги потребуємо. Але водночас, ми пропонуємо нашим європейським партнерам ознайомитися з українським досвідом у боротьбі з антисемітизмом, формуванні толерантного суспільства тощо», – зазначив Логвинський.

Ініціатор нинішнього форуму, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін закликав міжнародну єврейську спільноту ознайомитися з досвідом України, де українці та євреї здавна разом переживали історичні катаклізми, а нині спільно відстоюють українську державність.

«Саме в Україні мешкало найбільше євреїв у нашій частині світу, тут зародився хасидизм, тут відбувалися ключові події сучасної єврейської історії. І ми, українські євреї, повинні зробити все можливе, щоб Україна посіла почесне місце і в сучасному міжнародному єврейському співтоваристві», – наголосив Ложкін.

Серед ініціатив Єврейської конфедерації – здійснення проекту «Праведники мого міста», який має на меті перейменувати міські вулиці на честь українців, котрі рятували євреїв у роки Голокосту. Не менш важливим є плановане видання 5 томів ілюстрованих альбомів, в яких «будуть зібрані найбільш цікаві для історії та мистецтвознавства пам’ятки єврейської культури в Україні», каже Ложкін.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон пропонує створити спільні просвітницькі та дослідницькі проекти, в яких братимуть участь школярі та студенти з Ізраїлю та України. Як зазначив дипломат у розмові з Радіо Свобода, в історії українсько-єврейських стосунків є «темні» та «світлі» сторінки, їх треба обговорювати й досліджувати, щоб вони не повторились у майбутньому.