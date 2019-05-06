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06 Травень 2019, Київ 09:17
Новини | Міжнародні

Ізраїль і «Хамас» досягли перемир’я – ЗМІ

Руйнування внаслідок обстрілів у Газі, 5 травня 2019 року

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Ізраїльська армія заявила про зняття безпекових обмежень для жителів півдня Ізраїлю, сигналізуючи про домовленість щодо припинення вогню з палестинськими бойовиками в Смузі Гази, повідомляє агенція AP.

Зі свого боку, ЗМІ, підконтрольні угрупованню «Хамас», що контролює Смугу Гази, також повідомляють про перемир’я.

Попри це, офіційного оголошення про припинення вогню з боку Ізраїлю і «Хамасу» наразі не було.

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Упродовж вихідних палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет, Ізраїль у відповідь обстріляв цілі «Хамасу» в Смузі Гази.

Палестинські медики повідомили про 23 загиблих внаслідок авіаударів. З ізраїльського боку повідомляють про чотири жертви.

Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео
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Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео

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