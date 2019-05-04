Ізраїль завдав повітряних ударів по Смузі Гази

Ізраїльські військові літаки завдали ракетних ударів по Смузі Гази після того, як палестинці випустили ракети в напрямку Ізраїлю 4 травня, повідомляє Ізраїльське радіо. Згідно з повідомленням, щонайменше 50 ракет були випущені упродовж 30 хвилин, даних про жертви серед ізраїльтян немає. Багато ракет були перехоплені.

Представники органів охорони здоров’я Гази заявили, що троє палестинців були поранені в результаті одного з ізраїльських ударів.

Чергове загострення сталося після вбивства в результаті ізраїльського повітряного удару 3 травня двох бойовиків з ісламістського угруповання «Хамас» в Смузі Гази.

Ізраїльські військові заявили, що це була відповідь на вогонь неподалік від кордону, в результаті якого були поранені двоє ізраїльських вояків. Крім того, під час щотижневих демонстрацій на кордоні Гази та Ізраїлю 3 травня були вбиті 2 палестинці.