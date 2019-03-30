Палестинці у Смузі Гази виходять на протест

Тисячі палестинців збираються сьогодні у Смузі Гази, щоб відзначити річницю масових протестів уздовж ізраїльського кордону. Очікується, що на демонстрації вийдуть десятки тисяч людей.

Вони закликають палестинців повернутися на землю, звідки їхні родини утекли або були вигнані під час війни 1948 року, що призвело до створення Держави Ізраїль.

Ізраїль заявляє, що будь-яке таке масове повернення означало б кінець єврейської держави і що такі його дії були необхідні для захисту кордону.

За кілька годин до очікуваних масових акцій протесту Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльський солдат застрелив палестинця біля огорожі по периметру з Ізраїлем. 30 березня міністерство заявило, що біля паркану був поранений 21-річний чоловік. Ізраїльські військові ці повідомлення не коментували.

На початку березня в ООН заявили, що у діях служб безпеки Ізраїлю, що призвели минулого року до загибелі сотень і поранення тисяч палестинських протестувальників на щотижневих протестах у Смузі Гази, можна знайти ознаки воєнних злочинів. Всього торік загинули близько 200 і були поранені понад 6 тисяч протестувальників.