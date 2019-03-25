Сім людей постраждали внаслідок обстрілу Ізраїлю зі Смуги Гази – посольство

Семеро цивільних громадян постраждали внаслідок обстрілу ізраїльської території з боку Смуги Гази вранці 25 березня, повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

За повідомленням, ракета впала на північ від Тель-Авіва і серйозно пошкодила житловий будинок.

«Шестеро поранених – з однієї родини: батьки, дідусь із бабусею та двоє дітей, сьомий – дитина сусідів. Будинок внаслідок атаки майже зруйновано», – йдеться в повідомленні.

У посольстві засудили обстріл і назвали його «небезпечним актом агресії».

Угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, повідомлення про обстріл не коментувало.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який перебуває у США, заявив, що скоротить візит.

У листопаді 2018 року Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення обміну ударами.

15 березня ізраїльська армія повідомила про обстріл близько ста цілей у Смузі Газа у відповідь на ракетний удар по Тель-Авіву, який стався ввечері 14 березня.