Ізраїль завдав ударів по об’єктах «Хамас» у Смузі Гази

Ізраїльські військові 25 березня повідомили, що почали ракетний обстріл об’єктів на території Смуги Гази, що належать воєнізованому угрупованню «Хамас».

Очевидці повідомляють про вибухи на палестинській території, що сталися незадовго до цього оголошення.

За даними армії оборони Ізраїлю, «Хамас» у відповідь на обстріл випустила ракети по ізраїльських цивільних об’єктах недалеко від Смуги Гази.

Вранці в понеділок щонайменше семеро людей постраждали в населеному пункті Мішмерет в центральній частині Ізраїлю під час ракетного обстрілу зі Смуги Гази.

У листопаді 2018 року Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення обміну ударами.

15 березня ізраїльська армія повідомила про обстріл близько ста цілей у Смузі Газа у відповідь на ракетний удар по Тель-Авіву, який стався ввечері 14 березня.