Нетаньягу наказав продовжувати «масовані удари» по бойовиках у Смузі Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що віддав наказ армії продовжувати «масовані удари» по об’єктах палестинських бойовиків у Смузі Гази у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території.

Протистояння триває вже третій день.

«Сьогодні вранці я розпорядився, щоб повітряні сили продовжили масовані удари... Крім того, я проінструктував, щоб війська навколо Смуги були посилені танками, артилерією та піхотними силами», – заявив Нетаньягу.

Внаслідок ракетного обстрілу з Гази в Ізраїлі загинув один цивільний, внаслідок ізраїльського обстрілу у відповідь у Смузі Гази 5 травня загинули двоє бойовиків. Напередодні палестинські медики заявили про шістьох загиблих, щонайменше двоє з яких цивільні. Водночас речник армії Ізраїлю заявив, що цивільні жертви викликало те, що ракета, випущена «Хамасом», «розірвалася не там, де мала».

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За даними армії Ізраїлю, по території країни з боку Смуги Гази від 3 травня було випущено понад 400 ракет. Ізраїль у відповідь обстріляв близько 200 цілей палестинських бойовиків.

У листопаді 2018 року Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення обміну ударами, але попри це насильство з того часу спалахувало.