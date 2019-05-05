США підтримали «право Ізраїлю на самооборону» після ракетних обстрілів

США засудили ракетний обстріл території Ізраїлю, вчинений палестинськими бойовиками, і висловили підтримку «праву Ізраїлю на самооборону».

«Сполучені Штати рішуче засуджують шквал ракетних обстрілів з боку «Хамасу» й «Ісламського джихаду» зі Смуги Гази по невинному цивільному населенню… Ми закликаємо відповідальних за це насильство негайно припинити агресію», – йдеться в заяві американського Держдепартаменту.

4 травня бойовики випустили 400 ракет по Ізраїлю, який відповів ударами по 200 цілях у Смузі Гази. За даними медиків Гази, серед численних загиблих внаслідок ударів, були вагітна жінка і її маленька дитина.

Водночас речник армії Ізраїлю заявив, що ці жертви викликало те, що ракета, випущена «Хамасом», «розірвалася не там, де мала».

За даними ізраїльської поліції і медіа, внаслідок вечірнього обстрілу міста Ашкелон загинув чоловік.

«Ми стоїмо на боці Ізраїлю і повністю підтримуємо його права на самооборону в умовах цих жахливих нападів», – додали в Держдепартаменті.

Чергове загострення сталося після вбивства в результаті ізраїльського повітряного удару 3 травня двох бойовиків з ісламістського руху «Хамас», що контролює Смугу Гази.

Ізраїльські військові заявили, що це була відповідь на вогонь неподалік від кордону, в результаті якого були поранені двоє ізраїльських вояків.