Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Квітень 2019, Київ 09:24
Новини | Політика

Чеська радіокомпанія вибачилася через матеріал про Зеленського – посольство

Стаття про Зеленського мала назву «Єврей на чолі українських фашистів»

Дивитись коментарі

Чеська радіокомпанія Český rozhlas вибачилося через свій матеріал про новообраного президента України Володимира Зеленського, повідомило посольство України в Празі 24 квітня.

Стаття оглядача Яна Фінгерланда мала назву «Єврей на чолі українських фашистів». Шеф-редактор радіокомпанії Петр Шабат назвав заголовок невдалим, хоча сам текст матеріалу коректний. Тепер стаття називається «Єврей на чолі України».

«Якщо формулювання заголовку когось зачепило, мені дуже шкода, і я вибачаюся», – написав у своєму листі Шабат.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG