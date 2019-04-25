Чеська радіокомпанія вибачилася через матеріал про Зеленського – посольство

Чеська радіокомпанія Český rozhlas вибачилося через свій матеріал про новообраного президента України Володимира Зеленського, повідомило посольство України в Празі 24 квітня.

Стаття оглядача Яна Фінгерланда мала назву «Єврей на чолі українських фашистів». Шеф-редактор радіокомпанії Петр Шабат назвав заголовок невдалим, хоча сам текст матеріалу коректний. Тепер стаття називається «Єврей на чолі України».

«Якщо формулювання заголовку когось зачепило, мені дуже шкода, і я вибачаюся», – написав у своєму листі Шабат.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.