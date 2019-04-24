Путін збирається вибудовувати лінію відносин з Україною з урахуванням дій Зеленського – Кремль

Президент Росії Володимир Путін збирається вибудовувати лінію відносин з Україною з урахуванням дій новообраного президента України Володимира Зеленського, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми вже говорили про те, що поки що багато білих плям у плані розуміння підходів обраного президента України до основних питань на порядку денному двосторонніх російсько-українських відносин, і треба робити якісь судження чи висновки, лише дочекавшись або якихось перших конкретних формулювань у плані відображення підходів, або конкретних дій. Поки що якісь висновки чи слова були б передчасними», – сказав Пєсков.

Раніше Кремль заявляв, що вітати Зеленського і говорити про співпрацю ще зарано.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.