Президент Шрі-Ланки покинув країну після масових протестів – ЗМІ

Президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса покинув країну після масових протестів, учасники яких вимагали його відставки, повідомляють AFP, BBC та CNN із посиланням на джерела.

«Відповідно до положень Конституції та за запитом уряду ВПС Шрі-Ланки сьогодні вранці надали літак для перевезення президента, його дружини та двох співробітників служби безпеки на Мальдіви», – йдеться в заяві, яку цитує Al Jazeera.

Пізніше, як повідомляє видання, від’їзд президента підтвердив і офіс прем’єр-міністра Шрі-Ланки.

За даними джерела AFP, Раджапакса відвезли до безпечного місця. Через протести прем’єр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе скликав екстрену нараду керівників партій. Згодом лідери партій закликали президента Шрі-Ланки, а також прем’єра країни піти у відставку. За повідомленнями, Вікремесінгхе відмовився йти у відставку.

Повідомляється, що Раджапакса відлетів до офіційного оголошення про відставку, щоб уникнути затримання, пише Al Jazeera.

Прем’єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе оголосив себе виконувачем обов’язків президента і на цій посаді заявив про те, що в країні вводиться режим надзвичайного стану. Проте демонстранти вимагають і відставки прем’єра. Є повідомлення про штурм будівлі уряду у Коломбо.

9 липня на тлі найбільшої економічної кризи в Шрі-Ланці тисячі протестувальників увірвалися до резиденції та офісу президента, вимагаючи його відставки. Готабая Раджапакса, як повідомлялося, евакуювали. Протестувальники також зайняли будинок прем’єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили будівлю.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати для розгону протестувальників. Під час протестів вісім людей загинули, понад 200 постраждали.

Протести у Шрі-Ланці тривають із березня, здебільшого у них бере участь молодь, а також організації буддійських ченців, католицькі священики та правозахисні організації.

Причина протестів – серйозна економічна криза та корупція: у Шрі-Ланці майже немає палива, є дефіцит імпортного продовольства та ліків. У липні президент Шрі-Ланки просив Володимира Путіна допомогти країні із кредитами для закупівлі пального.