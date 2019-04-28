ЗМІ: затримані головні підозрювані в організації вибухів на Шрі-Ланці

Поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня, під час святкування Великодня за григоріанським календарем. За даними місцевих ЗМІ, затримані – брати. Їхні імена – Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак.

Поліція також заарештувала водія фургону, на якому брати переміщувалися в день серії вибухів. Крім цього, під варту взяли власника будинку, де стояв фургон, і власника взуттєвої крамниці, в якій переховувалися підозрювані.

Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб, серед них і приїжджі з Сирії та Єгипту. Ще троє підозрюваних, як писали ЗМІ, загинули під час штурму поліції два дні тому. Вони, за даними агентства Reuters, були на поширеному в соцмережах відеозаписі ісламістів із закликом до повномасштабної війни проти невірних.

21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів, в тому числі в католицьких храмах і дорогих готелях. Загинули близько 250 осіб, точні цифри поки не відомі через складнощі з ідентифікацією тіл. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування «Ісламська держава».

За даними ЗМІ, західні спецслужби попереджали уряд Шрі-Ланки про можливий напад. Газета The Telegraph з посиланням на джерела повідомила, що спецслужби також мають інформацію про підготовку нових терактів в курортних зонах країн Азії і Африки. За даними видання, йдеться про курорти Індії, Кенії, Мальдівських островів і Танзанії. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.