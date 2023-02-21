Військові: на півночі ознак наступальних угруповань РФ немає, але ЗСУ сьогодні почали навчання щодо захисту Києва

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника немає, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.



За повідомленням, війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.



Водночас у Київській міській військовій адміністрації раніше сьогодні заявили, що з 21 лютого і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання з захисту столиці.

За сценарієм навчань, противник проводить наступальну операцію з північного напрямку, завдання – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс задач з оборони столиці. Також українські військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

При цьому у Київській військовій адміністрації наголошували, що це заплановане тренування, загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною – ситуація стабільна та контрольована.