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16 грудня 2019, Київ 08:01
Новини | Політика

Ситуація на Донбасі за минулу добу: 7 обстрілів з боку бойовиків і 2 поранені військові ЗСУ

Військові кажуть, що бойовики стріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої ночі сім разів обстрілювали позиції українських військових, в результаті чого постраждали двоє бійців ЗСУ.

«Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли, втрат з боку ЗСУ немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли захоплених бойовиками територій відсутня.

Під час акції «Нічна варта на Банковій» біля Офісу президента з вимогою не поступатися національними інтересами України на «нормандській зустрічі» в Парижі. Київ, 8 грудня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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