Ситуація на Донбасі: за минулу і поточну добу бойовики відкривали вогонь 13 разів

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби відкривали вогонь 12 разів, а від початку поточної – один раз.

Згідно з повідомленням напередодні сепаратисти стріляли, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння, сьогодні – зі стрілецької зброї – в районі Невельського.

Втрат з боку ЗСУ за середу і перші години четверга немає, додали у штабі.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в двох обстрілах за минулу добу. На ресурсах угруповання «ДНР» зведених даних про обстріли захоплених бойовиками територій немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.