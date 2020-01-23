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23 січня 2020, Київ 19:14
Новини | Політика

Ситуація на Донбасі: 8 обстрілів з боку бойовиків і 1 поранений військовий

Повідомляється, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби вісім разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли поточної доби не надають.

Президент України Володимир Зеленський у Давосі, 22 січня 2020 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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