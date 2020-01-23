На Донбасі від початку доби поранений один український військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики 23 січня здійснили три прицільні обстріли на Донбасі в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець.

«Стан його (військового – ред.) здоров’я, за наявною інформацією, задовільний», – повідомили в Міноборони.

Повідомляється, що бойовики стріляли в районі Опитного, Талаківки та Красногорівки.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли поточної доби не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.