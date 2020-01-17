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17 січня 2020, Київ 20:07
Новини | Політика

Бойовики на Донбасі стріляли 4 рази, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Військові кажуть, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

За даними військових, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» не повідомляють про обстріли з боку ЗСУ упродовж дня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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