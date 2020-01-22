Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Павлополя – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що підтримувані Росією бойовики 22 січня один раз здійснили обстріл на Донбасі позицій Збройних сил України.

«Близько 8-ї ранку російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Павлополя. Противник вів вогонь упродовж 15 хвилин з боку окупованого населеного пункту Соснівське», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, бойових втрат у лавах ЗСУ від початку поточної доби немає.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли поточної доби не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.