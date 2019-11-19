Від початку доби бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 19 листопада 4 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних силу України.
«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.
Військові зазначили, що втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Згідно з повідомленням, на ділянці розведення біля Станиці Луганської у вівторок завершили фарбування металоконструкції шляхопроводу та вивезення будівельного сміття; у районі Золотого-4 – демонтували заявлені фортифікаційні споруди і провели деякі роботи з розмінування; біля Богданівки і Петрівського – тривало розмінування.
Бойовики на своїх ресурсах звинуватили українських військових в обстрілі 19 листопада території біля Петрівського.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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