Ситуація на Донбасі: бойовики впродовж дня стріляли 6 разів, втрат у ЗСУ немає

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі цієї доби шість разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойовики з угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про бойові дії 28 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.