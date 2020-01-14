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14 січня 2020, Київ 19:01
Новини | Політика

Ситуація на Донбасі: 2 поранених військових і 8 обстрілів з боку бойовиків

За даними українських військових, бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби вісім разів обстріляли позиції українських військових, в результаті чого поранень зазнали двоє бійців ЗСУ.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли захоплених бойовиками територій поточної доби відсутня.

Український військовий поблизу Золотого
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Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли 6 разів, втрат немає – штаб

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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