Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби двічі обстріляли позиції Збройних сил України.

«До 12:30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції наших військ в районі Павлополя, що на донецькому напрямку. З 10:50 упродовж пів години противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Майже одразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони втрат у ЗСУ в результаті обстрілів немає.

Бойовики збройних угруповань стверджують, що українська сторона здійснила обстріл в районі Станиці Луганської.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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