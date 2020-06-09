Бойовики упродовж дня 8 разів порушували режим тиші на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж денних годин вівторка вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів 82 і 120-міліметрових калібрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і в подальшому завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, втрат серед українських військових немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 9 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.