Зеленський хоче, щоб зовнішня розвідка України активніше допомагала поверненню окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що одним із пріоритетів Служби зовнішньої розвідки країни є допомога в поверненні окупованих територій. Він сказав про це, представляючи нового голову відомства Валерія Кондратюка, повідомляє Офіс президента.

«Пріоритетами в діяльності Служби зовнішньої розвідки повинні стати ефективне виявлення потенційних загроз і викликів, допомога в поверненні тимчасово окупованих територій України, захист національних економічних інтересів, сприяння оборонно-промислового комплексу, протидія ворожим інформаційним операціям і захист українців за кордоном», – сказав президент.

За словами Зеленського, він чекає від СЗР «розвідувальну інформацію для вироблення оптимальної переговорної позиції України як у Мінську, так і під час засідання в Нормандському форматі».

Раніше Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, в тому числі анексованого Криму.

Президент 5 червня призначив Валерія Кондратюка новим головою Служби зовнішньої розвідки.

Валерій Кондратюк 2015 році очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони. З 2016-го по 2019 рік був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.