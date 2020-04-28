За минулу і поточну добу бойовики відкривали вогонь на Донбасі 11 разів, 2 військових поранені – ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтрримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби стріляли двічі. Як йдеться на сторінці штабу у фейсбуці, напередодні через обстріли поранень зазнали двоє українських військових.

«Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання «Північ». По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах станом на ранок 28 квітня не повідомляють про обстріли на захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.