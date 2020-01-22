Через обстріли бойовиків на Донбасі загинув військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого загинув один український військовий.

«Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли поточної доби не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.