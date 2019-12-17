Бойовики минулої доби стріляли 5 разів, поранений 1 військовий – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби п’ять разів обстрілювали позиції українських військових, в результаті чого поранень зазнав один військовослужбовець.

«Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, втрат серед українських військових немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах звинувачують українських військових у обстрілах сіл Набережне та Сміле.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.