Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 грудня 2019, Київ 08:21
Новини | Політика

Бойовики минулої доби стріляли 5 разів, поранений 1 військовий – штаб ООС

Військові кажуть, що бойовики стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Дивитись коментарі

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби п’ять разів обстрілювали позиції українських військових, в результаті чого поранень зазнав один військовослужбовець.

«Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новолуганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, втрат серед українських військових немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах звинувачують українських військових у обстрілах сіл Набережне та Сміле.

Як жителі окупованого Донецька відреагували на заяви Зеленського і Путіна на «нормандському саміті»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Цікаво було б прокинутися – і блокпостів немає»: реакції жителів ОРДЛО на заяви Путіна і Зеленського у Парижі

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG